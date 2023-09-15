На итальянском острове Лампедуза объявлено чрезвычайное положение из-за большого наплыва мигрантов

Власти итальянского острова Лампедуза объявили чрезвычайное положение после того, как за сутки несколько тысяч мигрантов высадились на остров, сообщил мэр Филиппо Маннино в среду вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Brussels Times.

Правительство страны уже объявило в апреле режим чрезвычайного положения по всей Италии из-за большого наплыва мигрантов.

На этой неделе тысячи мигрантов прибыли на острове Лампедуза, расположенном между Сицилией и Северной Африкой. По данным министерства внутренних дел Италии, только во вторник на средиземноморский остров высадилось 5000 человек.

Лагерь регистрации мигрантов на Лампедузе, рассчитанный на 400 человек, полностью переполнен. На данный момент на острове площадью около 20 квадратных километров и населением около 6 тысяч человек находятся почти 6800 мигрантов.

Остров Лампедуза расположен в 190 километрах от города Сфакса в Тунисе.