На более чем 13 млн тенге обманула актюбинцев мошенница

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пенсионерка из города Актобе отдала мошеннице миллион тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

На домашний телефон 89-летней жительницы Актобе позвонила неизвестная, и представилась следователем. Звонившая сообщила, что ее дочь попала в ДТП и для решения вопроса срочно нужны 6 млн тенге, за которыми придет ее помощник. Ничего не подозревающая пенсионерка собрала все сбережения - миллион тенге - и передала женщине-курьеру, ожидавшей перед подъездом.

Установлена 27-летняя уроженка Туркестанской области. Проводится досудебное расследование по ст. 190 УК РК. Доказана причастность подозреваемой к пяти фактам мошенничества на территории области, общий ущерб составил более 13 млн тенге.