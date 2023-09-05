На 2,7 миллиарда тенге оказали медпомощь врачи ГБСНП Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Городская больница скорой медицинской помощи в Алматы - одно из тех учреждений, которое круглосуточно обслуживает жителей мегаполиса. Инфаркты и инсульты, травмы при ДТП, ожоги и отравления - в таких тяжелых состояниях велика вероятность оказаться именно здесь. Главный врач БСНП Алмаз Джувашев рассказал, как устроена работа в больнице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным филиала Фонда медстрахования по Алматы, за первое полугодие врачи БСНП оказали медпомощь 20 472 пациентам на сумму порядка 2,7 млрд тенге. В том числе застрахованным гражданам в пакете ОСМС на более чем 2,3 млрд тенге.

«В 20 структурных отделениях нашей больницы работают 174 врача и 344 медсестры. Путь в наше учреждение для пациента начинается с приемного отделения. Больных доставляют на машинах скорой помощи. У нас налажено взаимодействие со станциями скорой помощи, и, когда везут тяжелого пациента, нам заранее сообщают посредством новейших информационных систем, которые функционируют на базе больницы. Бригада реаниматологов и анестезиологов с наркозно-дыхательной аппаратурой встречает машину с таким больным уже на ступеньках приемного отделения. Пациента сразу отправляют в операционную или реанимацию», - сказал Алмаз Джувашев.

Всех, кто поступает в БСНП, делят на несколько потоков в зависимости от тяжести состояния. В сутки через приемное отделение проходит в среднем 240 человек.

Глава больницы отметил, что «лёгкие» пациенты, которые могли бы обратиться и в поликлинику, направляются в зеленую зону, им помощь оказывается в течение нескольких часов. Желтая зона – пациенты средней степени тяжести. Это те, кто страдает от острой боли, однако их жизни ничего не угрожает. Им помогут в течение двух часов. В красной зоне те, кому вмешательство медиков требуется немедленно.

Все услуги пациентам оказываются в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и также обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Алмаз Джувашев ещё обратил внимание на новую технологию CEREBRA, которая запустили два года назад. С помощью этого искусственного интеллекта инсульт распознаётся в течение 10 минут.

«Благодаря искусственному интеллекту вовремя диагностировали патологию пациентке. В условиях ангиографической операционной больницы женщине была проведена высокотехнологичная операция - тромбоэкстракция дистальных отделов М1 сегмента средней мозговой артерии и был удален тромб. К слову, такая операция проводится не в каждой клинике», - добавил главврач.

По его словам, новая программа очень важна для медицины, поскольку инсульт является одной из главных причин смертности в Казахстане. По статистике, в год фиксируют их до сорока тысяч, половина из них приводит к смерти, в 80% случаев после него возникает инвалидность. Также Казахстан входит в топ-30 стран по заболеваемости инсультом. В БСНП Алматы за год с инсультами попадают тысяча пациентов.

Кроме того, в больнице скорой неотложной помощи успешно проводят операции при травме позвоночника и спинного мозга с использованием наиболее современных металлоконструкций, а также микрохирургическое удаление интрамедуллярных опухолей, малоинвазивные операции при дегенеративных заболеваниях.

Ежегодно за счет средств медстрахования населению проводятся сотни дорогостоящих операций по профилям нейрохирургии, травматологии и хирургии. Только проведение одной такой операции в среднем может обойтись в несколько миллионов тенге. К примеру, по итогам шести месяцев в больнице проведена 81 нейрохирургическая и ортопедическая операция по шести видам на сумму 319,1 млн тенге, в том числе по ОСМС – 61 операция на 226 млн тенге.

А с июня этого года врачи больницы скорой неотложной медицинской помощи используют информсистему с элементами искусственного интеллекта при диагностике в нейрохирургии. В учреждении функционирует ситуационный центр лучевой диагностики. Здесь можно в режиме реального времени анализировать и просматривать КТ, МРТ и рентген-снимки всех пациентов.

Ранее сообщалось, что за первые полгода застрахованные в системе ОСМС алматинцы получили медицинские услуги на сумму 79,2 млрд тенге.