Мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Полицейские спасли мужчину буквально за считанные секунды до прыжка с балкона восьмого этажа в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На канал 102 поступило сообщение о том, что человек намеревается спрыгнуть из окна на 8-м этаже многоэтажки. На вызов отправился автопатруль в составе капитана полиции Асылхана Молдагалиева и старшего лейтенанта Куата Сембекова. На момент прибытия полицейских мужчина висел, держась руками за окно балкона.

Поднявшись на 8 этаж, стражи порядка совместно с работником скорой помощи успели схватить мужчину за руки и затянуть в комнату. При этом мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал и просил, чтобы его отпустили.

«Мы в составе экипажа прибыли на место, где увидели, как мужчина, висел на балконе и собирался прыгнуть вниз. За считанные секунды мы поднялись к мужчине и, схватив его за руки затянули в квартиру», - рассказал Асылхан Молдагалиев.

Мужчине была оказана медицинская и психологическая помощь. Что подтолкнуло 28-летнего жителя города на такой необдуманный поступок выясняют полицейские. С ним проведена профилактическая беседа.