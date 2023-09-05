Мурат Айтенов освобожден от должности акима Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Указом Главы государства Айтенов Мурат Дуйсенбекович освобожден от должности акима города Шымкента. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Мурат Айтенов родился 1981 году. Окончил Краснодарский военный институт имени С.М. Штеменко, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. Специальность - инженер, юрист.

Работал в Министерстве обороны Республики Казахстан, в Управлении Делами Президента Республики Казахстан, первым заместителем акима города Шымкента.

С 21 января 2020 года - аким города Шымкент.