Можно ли в Казахстане приходить в школу в хиджабе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Все дети должны приходить в школу в школьной форме, согласно приказу Министерства просвещения от 2016 года. Так ответил министр Гани Бейсембаев на вопрос о ношении девочками хиджаба в школах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По Конституции, Казахстан является светским государством. Школа также считается светской. От 2016 года действует приказ относительно школьной формы. С тех пор никаких изменений в правилах не было. Поэтому дети должны приходить в школу в школьной форме», - сказал министр в кулуарах заседания Правительства РК.

Он подчеркнул, что дети должны приходить в учебные заведения, согласно установленному порядку.

«Основная цель школы – это дать ребенку качественное образование и воспитание. Решает ли поднятый вопрос эту задачу? Мы не должны спутать главную цель с другими помыслами людей», - добавил Гани Бейсембаев.