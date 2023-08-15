Мошенника задержали в Астане за кражу денег у пенсионеров

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Дроппера, забиравшего деньги у акмолинских пенсионеров, задержали в Астане, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Polisia.kz.

За один день мошенник успел отобрать деньги у трех обманутых пенсионеров, проживающих в Степногорске. Задержали курьера акмолинские полицейские по месту его жительства в Астане.

«12 августа в управление полиции Степногорска поступило сразу три заявления по фактам мошенничества. Во всех случаях потерпевшими оказались пенсионеры в возрасте 70 и 83 лет. Показания заявителей так же оказались схожи: после звонка неизвестных и сообщения, что дети попали или совершили дорожно-транспортные происшествия, мошенники просили определенную сумму денег за положительное решение вопроса. Встревоженные пожилые люди, не раздумывая, отдавали накопленные деньги: в двух случаях по 1 000 000 тенге и в третьем – 1 200 000 тенге.

Забирал эти деньги задержанный, а затем по указанным счетам переводил мошенникам, оставляя себе процент. Как было установлено в ходе следствия, подробные инструкции о том, где забрать деньги и в какое время, дроппер получал от своего работодателя. Он понимал, что совершает преступление. По всем трем фактам полицейские проводят досудебные расследования по статье 190 части 2 УК РК «Мошенничество».