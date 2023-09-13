Мощное наводнение в Ливии: число жертв превысило три тысячи
«В Ливии число пропавших без вести в результате наводнения достигло десяти тысяч», - заявили в Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.
По данным ливийских властей, стихия унесла жизни более трех тысяч человек. Однако есть опасения, что по мере проведения поисково-спасательных работ, число жертв природной катастрофы будет расти.
«Проблемы самые разные. Речь идет о доступе к базовым медицинским учреждениям или медицинским услугам, обеспечении жильем, продовольствием и продуктами питания, оказании первой медицинской помощи, социальной поддержки и восстановлении семейных связей и, наконец, что не менее важно обращении с телами погибших», - отметил Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Тамер Рамадан.
Причиной наводнений стали проливные дожди, которые принес шторм «Даниэль». На северо-востоке Ливии потоки воды разрушили защитные сооружения. Затопленными оказались города и поселки.
Город Дерна оказался в числе наиболее пострадавших населенных пунктов. Красный Полумесяц обратился за международной помощью и заявил, что масштабы бедствия сопоставимы с землетрясением в Марокко.