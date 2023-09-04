Мокрый снег ожидается в Казахстане 4 сентября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 сентября по-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере, юго-востоке республики ожидаются сильные дожди, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки (дождь, мокрый снег). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Лишь на западе страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются грозы, порывистый ветер, град. На северо-западе, севере, днем в горных районах юго-востока РК ожидается туман.

В Жамбылской, на востоке, юге, в центре Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке, юге Атырауской, на западе Актюбинской, на юго-западе, северо-западе, севере, востоке Западно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской, Карагандинской, области Улытау сохраняется, на северо-западе, юго-востоке Мангистауской области ожидается высокая пожарная опасность.