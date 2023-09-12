Международная промышленная выставка пройдет в Астане в сентябре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил о проведении в столице Казахстана международной промышленной выставки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 25 по 27 на территории Экспо в Астане состоится международная промышленная выставка «Иннопром Казахстан – 2023», - сказал Айбек Смадияров на брифинге в МИД.

Целью выставки, по его словам, является развитие промышленной кооперации, привлечение инвестиции, расширение торгового сотрудничества и глобальный обмен опытом.

«На выставке будут представлены ключевые промышленные компании Казахстана, России, а также национальные экспозиции Армении, Беларуси, Пакистана, Турции, Ирана, Азербайджана. Планируется участие высоких гостей – главы российского правительства Михаила Мишустина и премьера Беларуси Романа Головченко», - заключил представитель МИД.