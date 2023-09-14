Мажилис принял ратификацию Соглашения о создании Евразийской перестраховочной компании

Депутаты Мажилиса Парламента приняли законопроект, направленный на ратификацию Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании. Далее его направят в Сенат Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен Темир Кырыкбаев напомнил, что Соглашение было подписано в городе Ереване 20 октября 2022 года.

«Принятие Соглашения позволит финансовым организациям государств-членов Евразийского экономического союза активно участвовать в поддержке взаимной международной торговой и инвестиционной деятельности, а также выходе совместных бизнес-проектов на рынки третьих стран. Евразийская перестраховочная компания снизит риски организаций, поддерживающих экспортно-импортные операции, путем обеспечения их перестраховочной защитой», - сказал вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев, выступая с докладом.

По словам депутата Ислама Сункара, деятельность Евразийской перестраховочной компании позволит объединить усилия страховых и перестраховочных организаций стран-участниц в распределении крупных рисков, позволит избежать необходимости использования брокерских услуг, что повлечет понижение стоимости перестрахования.

Как ранее сообщалось, уставной капитал ЕПК будет сформирован за счет взносов государств-членов и составит 15 млрд российских рублей. Потенциальная страховая емкость (без учета возможного расширения) – до $2 млрд.