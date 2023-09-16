Массовое отравление в ресторане в области Жетысу: озвучены итоги расследования

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области Жетысу озвучили итоги расследования массового пищевого отравления в одном из ресторанов села Алакольского района, передает корреспондент МИА «Казинформ».

28 августа в больницу Алакольского района поступили 20 человек с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе, слабость, головная боль и диарея. Все пострадавшие связывали свое заболевание с употреблением готовых блюд на свадьбе. Мероприятие проводилось 27 августа в ресторане «Шагала» села Кабанбай.

«В результате проведенного расследования установлено, что пищевое отравление возникло в результате употребления мантов и риса (плов), приготовленных в ресторане «Шагала» с нарушениями приема, хранения продукции, технологии приготовления блюд, что было подтверждено лабораторными исследованиями (в мантах, рисе (плов) и рвотных массах от больных обнаружены бактерии Bacillus cereus)», - сообщили в пресс-службе ДСЭК региона.

В ходе проверки в ресторане были выявлены следующие нарушения требований санитарных правил:

- отсутствовало санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта;

- не работала система вентиляции;

- некачественно проводилась уборка помещений;

- отсутствовали дезинфицирующие средства;

- технологическое оборудование расставлено без соблюдения последовательности и поточности технологических процессов, не исключая контакта сырой и готовой пищевой продукции;

- нарезка и разделка сырой и готовой продукции производится совместно на одном столе из-за отсутствия других столов;

- нет холодильного и морозильного оборудования;

- разделочный и уборочный инвентарь не промаркирован;

- на продукты питания, используемые для приготовления блюд, не было товаросопроводительных документов, а также документов, подтверждающих их соответствие;

- для мероприятия принимались готовые блюда (мясо, салаты, кондитерские изделия), приготовленные в домашних условиях;

- работники ресторана не обеспечены специальной одеждой;

- отсутствуют медицинские книжки и условия для соблюдения мытья рук, не установлены раковины, не организован производственный контроль.

По результатам внеплановой проверки по выявленным нарушениям требований санитарных правил хозяйствующему субъекту ресторана выдано предписание об устранении нарушений требований законодательства Республики Казахстан в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Составлен протокол об административных правонарушениях за отсутствие разрешительного документа на объект (санитарно-эпидемиологическое заключение) по части 1 статьи 463 КоАП.

По факту массового пищевого отравления итоги расследования направлены в районный отдел полиции для проведения досудебного расследования в соответствии со статьей 304 УК РК.

Ранее сообщалось об отравлении более 20 человек в ресторане в области Жетысу.