Лоббирует ли операторов связи глава Минцифры РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин прокомментировал вопрос лоббирования им сотовых операторов связи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если бы я лоббировал вопросы сотовых операторов, то я бы не вытаскивал в аукцион радиочастоты, с которых мы как государство заработали 153 млрд тенге. Они пошли не в наше министерство, а в бюджет. Мы как МЦРИАП – за честную конкуренцию, за то, чтобы справедливо устанавливалась цена», - сказал Багдат Мусин на брифинге в Правительстве.

Для этого, по его словам, нужна конкуренция, то есть, по мнению министра, надо демонополизировать отрасль.

«Я один из первых министров, который выступал на комиссии по демонополизации с предложением о том, что надо из структуры «Казахтелекома» вывести в частный рынок и под другое управление одного из мобильных операторов. Я именно за то, чтобы была честная конкуренция на рынке, и тогда будет честная, справедливая цена и справедливое качество», - заверил Б. Мусин.

Тогда, отмечает он, министру не надо будет сидеть с каждым оператором связи, как со школьниками, каждые две недели проводить совещания и спрашивать, установили ли они базовые станции.

«На самом деле, в современном мире, базовые станции должны устанавливаться операторами, и не потому, что министр просит или президент об этом с трибуны говорит, а потому что они должны бороться за клиента и бороться за то, чтобы их стандарт связи удовлетворял граждан», - добавил министр.

По мнению министра, казахстанцы заслуживают более высокое качество Интернета, чем сейчас. Он пообещал ускорить внедрение 5G в стране. Также он сообщил, когда казахстанцам будет доступен You Tube premium.