Льготные кредиты и дифференцированные гранты начнут выдавать в Казахстане с 2024 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане с 2024 года планируется ввести дифференцированные образовательные гранты и долгосрочное льготное кредитование. В настоящее время ожидается принятие соответствующих поправок в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Министерстве науки и высшего образования выработали механизм получения долгосрочных льготных кредитов на оплату обучения в вузах. Предполагается, что процедура будет реализовываться через банки второго уровня с привлечением финансового агента. Рассматриваются АО «ФНБ «Самрук-Казына», АО «НУХ «Байтерек», АО «Отбасы Банк». Также планируется размещать депозит у финагента по процентной ставке 0,1-1% в качестве гарантии перед банками второго уровня и определить АО «Финансовый центр» поверенным агентом по возврату кредитов.

Контингент получателей льготного образовательного кредита предлагается сформировать из студентов гранта «Қамқор».

Напомним, инициативу о введении льготного кредитования и дифференцированных грантов озвучил Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат Парламента в сентябре прошлого года.

Тогда Глава государства отметил планы о выделении образовательных грантов, которые, в зависимости от результатов ЕНТ и иных показателей, будут дифференцированы по размеру – от 30 до 100%.

«Будут предоставляться и льготные кредиты на обучение под 2-3% годовых. Указанные меры сделают высшее образование более доступным, а также укрепят в обществе идеологию партнерства и взаимной ответственности», - добавил Касым-Жомарт Токаев.