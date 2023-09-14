Кто может баллотироваться в акимы районов и городов областного значения РК

Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Шавкат Утемисов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимом может быть избран гражданин Казахстана, не моложе 25 лет. Согласно Конституции, свою кандидатуру не смогут выдвинуть граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Это указано в Конституции РК, в статье 33, части 3. Также не может быть кандидатом в акимы лицо, имеющее судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, лицо, вина которого в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом», - отметил на заседании ЦИК Шавкат Утемисов.

Те, кто баллотируется в акимы, должны соответствовать квалификационным требованиям по отдельным политическим государственным должностям, так как должность акима относится к категории государственных служащих.

Кандидатов в акимы могут выдвинуть зарегистрированные политические партии из числа своих членов, а также граждане РК путем самовыдвижения. При этом, партия может выдвинуть одного кандидата в одном избирательном округе.

Что касается самовыдвиженцев, баллотироваться можно при поддержке не менее 1% от общего числа избирателей соответствующего избирательного округа имеющих право голосовать.

«Из республиканского бюджета на данную кампанию средства не выделяются. Выделяются средства из местного бюджета. На сегодняшний день решением маслихатов регионов выделено 2,2 млрд тенге», - ответила на вопрос журналистов Сабила Мустафина.

Тем не менее, сумма еще может измениться.

Отметим, что 5 ноября в пилотном режиме в Казахстане состоятся выборы акимов районов и городов областного значения. Маслихатами 17 областей утвержден перечень 45 районов и городов областного значения для проведения выборов в пилотном режиме. Из них три города и 42 района.

В ходе заседания ЦИК также сообщили о том, когда начнутся выдвижение, регистрация и предвыборная агитация выборов акимов районов и городов областного значения РК.