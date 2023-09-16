Крупную партию наркотиков изъяли в Астане

Крупная партия наркотиков изъята полицейскими Астаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ «Карасора» сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны установлены двое граждан, подозреваемых в сбыте наркотиков. В съемной квартире у них была обнаружена крупная партия смолы каннабиса и марихуана. Общий вес изъятых наркотических средств составил более 2,5 кг.

Кроме того, там же были изъяты электронные весы, скотчи, изоленты, полиэтиленовые пакеты и маркеры. Назначены экспертизы, в том числе судебно-химическая.

По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Мужчины в возрасте 30 и 22 лет, причастные к преступлению, водворены в изолятор временного содержания ДП города Астаны. Устанавливаются другие соучастники, причастные к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.