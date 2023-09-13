Кожно-венерологический диспансер в Мангистауской области вернули государству
Ранее предприятие было передано в доверительное управление ТОО «Реабилитационный центр Каракия» сроком на 5 лет с правом последующего выкупа, несмотря на действовавший запрет Правительства об отчуждении объектов здравоохранения. На сегодня договор передачи в доверительное управление расторгнут, имущество вновь под управлением государства.
В другом случае, столичной прокуратурой приняты меры по возврату денег, выделенных государством в виде грантов.
Так, Фондом науки в период с 2017 по 2019 год ТОО «Flow System» предоставлен грант в сумме 259 млн тенге на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
Однако получатель гранта свои обязательства перед Фондом науки не выполнил, оставив проект нереализованным. В этой связи прокуратурой в суд внесен иск, по результатам рассмотрения которого с ответчика в пользу государства взыскано 259 млн тенге.