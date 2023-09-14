Коронавирус выявили у пассажиров круизного лайнера, севшего на мель в Гренландии

У трех пассажиров на борту круизного лайнера, севшего на мель в Гренландии, обнаружена коронавирусная инфекция, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Судно Ocean Explorer, на борту которого находится 206 пассажиров и экипаж, село на мель на отдаленном участке Гренландии в начале этой недели и может застрять там на несколько дней.

По данным оператора судна Aurora Expeditions, зараженные пассажиры в настоящее время находятся в изоляции, а все остальные здоровы и находятся в безопасности.

«Важно, что непосредственной опасности для пассажиров, судна или окружающей среды нет», — говорится в заявлении Aurora Expeditions.

После инцидента ближайшее инспекционное судно под названием «Кнуд Расмуссен» было отправлено на помощь, но ему придется пройти около 2 222 километров, чтобы добраться до круизного лайнера. Ожидается, что судно достигнет Ocean Explorer в пятницу вечером.

Во время прилива в среду рыболовное исследовательское судно «Тараджок», принадлежащее правительству Гренландии, попыталось сместить круизный лайнер с места, но не смогло этого сделать.

Согласно официальному сайту Aurora Expeditions, лайнер был «специально построен для экспедиционных путешествий в самые отдаленные места мира».