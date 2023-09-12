Корью заболели 18 жителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали 18 лабораторно подтвержденных случаев кори, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля, 14 заболевших выявили в Петропавловске, двоих - в районе М. Жумабаева и по одному - в Аккайынском и Жамбылском.

Из 18 случаев кори три относятся к завозным. Заболевание обнаружили у людей, вернувшихся из ОАЭ, России и Кыргызстана.

Среди заболевших 72%, или 13 человек, в возрасте до 14 лет, по два - в возрастной категории 15-19 лет и 20-29 лет и один случай - в группе 40-49 лет.

«Среди случаев кори 67%, или 12 человек, не привиты против кори по причине отказа по личным убеждениям. Неизвестный статус вакцинации у двоих. Полный курс вакцинации имеют трое, неполный – один. Эффективной профилактической мерой является именно вакцинация. Для предотвращения вспышечной заболеваемости корью необходимо обеспечить оптимальный охват двумя прививками не менее 95% населения в каждом населенном пункте и в детских организованных коллективах», - добавили в пресс-службе.