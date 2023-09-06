Контроль за энергоресурсами усилят на границе Казахстана и Узбекистана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о совместном таможенном контроле при перемещении энергоресурсов через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи» приняли в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Соглашение подписано 6 декабря 2021 года в Астане (Постановлением Президента Республики Узбекистан от 06.05.2022 г. ПП-236 данное Соглашение ратифицировано).

«Целью соглашения является повышение эффективности контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи», - сказал заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на пленарном заседании Мажилиса.

Соглашением предусматривается организация совместного таможенного контроля за энергоресурсами, перемещаемыми через казахстанско-узбекскую таможенную границу трубопроводным транспортом и по линиям электропередачи, путем

проведения таможенными органами сторон совместно с представителями ведомств, на балансе которой находятся узлы (приборы) учета ежемесячных мероприятий по снятию показаний с приборов учета;

проверки целостности наложенных таможенных средств идентификации, удаления/наложения средств идентификации на приборах учета.

Кроме того, соглашением предусматривается обмен информацией об опыте своей деятельности в вопросах таможенного декларирования и таможенного контроля за энергоресурсами, о выявленных фактах и способах выявления и пресечения нарушений национального законодательства государств в сфере таможенного дела.