Командира полка ДП Шымкента освободили от должности из-за коррупции подчиненного

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Командир полка департамента полиции города Шымкента и несколько его подчиненных освобождены от занимаемых должностей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП.

Ранее сотрудники антикоррупционной службы задокументировали факт получения денег в сумме 70 тысяч тенге инспектором полка патрульной полиции. В связи с этим инспекция по личному составу департамента полиции провела служебное расследование.

8 сентября результаты расследования вынесли на рассмотрение дисциплинарной комиссии. Комиссия, в свою очередь, пришла к выводу и вынесла решение освободить командира полка патрульной полиции, двух его заместителей, командира роты, его заместителя и командира взвода от занимаемых должностей за допущение коррупционного преступления. Начальником ДП г.Шымкент Д.Таевым подписан приказ об их освобождении от должностей.

Подозреваемого инспектора полка уволили за дискредитацию звания полицейского. В отношении задержанного полицейского проводится досудебное расследование по ст.366 УК РК «получение взятки». Он находится под стражей.