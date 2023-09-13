Кокшетауский суд поставил точку в деле по обвинению двух полицейских

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Кокшетауский городской суд вынес приговор в отношении попавших на скамью подсудимых двух полицейских: один осужден за покушение на получение взятки, другой оправдан из-за отсутствия состава преступления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акмолинского областного суда, один из стражей порядка И. оправдан за отсутствием события совершения преступления. А вот второй А. осужден за покушение на получение взятки (ст.24 ч.3, ст.366 ч.2 УК РК) к двум годам двум месяцам лишения свободы. Он также пожизненно лишен права занимать должности на государственной службе и специального звания «полковник полиции».

«А. обвинялся в злоупотреблении своими полномочиями, повлекшем причинение государству ущерба в сумме более 1 500 000 тенге. По версии обвинения, сотрудники конвойной службы по приказу А. не выезжали в командировки в другие населенные пункты, однако полученные денежные средства передавали ему, а он использовал их в своих целях. Он также обвинялся в превышении должностных полномочий и получении незаконного материального вознаграждения», - отметили в ведомстве.

Второй фигурант дела - И., по мнению следствия, обвинялся в пособничестве.

Как установил суд, полицейские действительно не выезжали в командировку, но деньги передавали А., который потратил их на ставки в букмекерской конторе, о чем участники процесса умолчали при проведении предварительного следствия. Правда, подтвердить вину А. в части присвоения бюджетных средств (командировочных), не смогли, поэтому он был оправдан в этой части.

«Также установлено, что А. за совершение действий, входящих в круг его должностных полномочий, покушался на получение вознаграждения от предпринимателя. Однако органами уголовного преследования его действия были пресечены», - добавили в ведомстве.

В итоге действия подсудимого были переквалифицированы со ст.362 ч.4 п.3 УК (превышение должностных полномочий) на ст.24 ч.3, ст.366 ч.2 УК (покушение на получение взятки).

Суд учел смягчающие обстоятельства – наличие у А. малолетнего ребенка, а также отягчающее - совершение правонарушения лицом, дававшим присягу. Однако суду не были представлены доказательства, что И. состоял в сговоре с А. на получение материального вознаграждения, поэтому И. оправдан.

Приговор не вступил в законную силу.

«Суд также вынес частные постановления в адрес прокуратуры, ДКНБ и департамента полиции области за отсутствие должного контроля над подчиненными, что привело к совершению уголовного правонарушения, дачу заведомо ложных показаний свидетелями, участие в азартных играх госслужащих», - резюмировали в ведомстве.