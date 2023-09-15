Кокаин для бедных: в ОАЭ изъяли партию амфетамина на миллиард долларов

Полиция Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) изъяла 13 тонн таблеток амфетамина, провезенных контрабандой в мебели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Препарат, известный как Каптагон, на сумму более 1 миллиарда долларов был обнаружен в подозрительно выглядящем транспортном контейнере.

На видео видно, как полиция Дубая ломает деревянные панели и двери, в которых были спрятаны 86 миллионов таблеток.

Названный «кокаином бедняков», Каптагон является одним из самых популярных наркотиков среди молодежи в странах Персидского залива.

Полиция не раскрыла происхождение незаконной партии наркотика, но предполагается, что Каптагон производится в огромных количествах в Сирии.

Растущая бедность вынуждает простых сирийцев участвовать в незаконной торговле Каптагоном, бизнесе, приносящем миллиарды долларов.

Полиция Дубая сообщила, что в ходе крупной операции они в общей сложности конфисковали пять транспортных контейнеров с 13 тоннами таблеток – это один из крупнейших подобных «уловов» в истории.

В 2020 году в Италии было изъято четырнадцать тонн таблеток Каптагона, спрятанных в барабанах с бумагой и шестеренками, а в прошлом году в Саудовской Аравии было изъято 46 миллионов таблеток амфетамина, контрабандно ввезенных в страну в партии муки.