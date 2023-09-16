Когда восстановят телевещание в Казахстане

На данный момент АО «РЦКС» совместно с предприятием разработчика (АО «ИСС имени М.Ф.Решетнева») спутника проводит работы по устранению нештатной ситуации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу KazSat-3.

В ведомстве заявили, что ожидаемое время восстановления сервиса по оказанию услуг операторам связи и телевещания запланировано ориентировочно на 12:00 16 сентября.

«Работа по выявлению причины возникновения данной ситуации на КА «KazSat-3» продолжаются, по результатам которой разработчик в случае необходимости выработает необходимые рекомендации по доработке программного обеспечения спутника», - говорится в сообщении.

Ранее в Казахстане прервалось кабельное вещание телеканалов. Позже министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности разъяснило ситуацию.