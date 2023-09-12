КНБ РК усиливает контроль над информационной безопасностью

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Комитет национальной безопасности (КНБ РК) разместил для обсуждения проект изменений и дополнений в некоторые указы Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В частности, изменения касаются двух указов Главы государства – об утверждении Положения о КНБ, и об утверждении текста присяги сотрудника специального государственного органа РК и правил ее принесения.

Теперь спецслужба наделяется правом «создавать, сопровождать, развивать и использовать объекты информатизации, обеспечивающие решение задач органов национальной безопасности». Сейчас у КНБ есть функция по разработке и утверждению правил по информационной безопасности информационных объектов госбезопасности, но нет полномочий по созданию и развитию этих объектов.

Под термином «объект госбезопасности» попадают «электронные информационные ресурсы, программное обеспечение, интернет-ресурс и информационно-коммуникационная инфраструктура».

«Поправка выработана в целях использования подразделениями КНБ, осуществляющими контрразведывательную, разведывательную деятельности, негласные следственные действия, а также обеспечивающими защиту и охрану Государственной границы, объектов информатизации в своей деятельности», – поясняется в документе.

Также добавляется новая функция по разработке и утверждению правил осуществления администрирования и системно-технического обслуживания инфраструктуры органов национальной безопасности.

Появятся функции по разработке и утверждению правил противодействия техническим разведкам; правил организации мероприятий по противодействию техническим разведкам и технической защите информации в органах национальной безопасности и загранучреждениях, а также по разработке и утверждению норм эффективности защиты и методик оценки защищенности информации и технических средств.

Еще одна новая функция для КНБ – формирование и ведение электронного реестра бизнес-процессов оперативно-служебной деятельности органов национальной безопасности. В пояснении к этой поправке отмечено, что «создание электронного реестра бизнес-процессов в КНБ позволит осуществить внедрение цифровых технологий, реинжиниринг и использование данных в рамках требований дебюрократизации и совершенствования оперативно-служебной деятельности КНБ».

Согласно поправкам, у официальных представителей КНБ в загранучреждениях появятся помощники.

Поправками добавляется функция по разработке и утверждению текста и музыки корпоративной песни органов национальной безопасности, которая, оказывается, нужна «как механизм укрепления сплоченности сотрудников и привития им ценностей ОНБ».