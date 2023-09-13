МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын приехал с визитом в Россию, сообщил в Telegram-канале глава Минприроды и председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

«Встретил северокорейского лидера. Ким Чен Ын прибыл в Россию с официальным визитом», — написал он.

Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с КНДР. Министр опубликовал видео, на котором Ким Чен Ын выходит из поезда, на перроне играет военный оркестр.

Встреча произошла на мосту через реку Туманная в Приморском крае, на границе с КНДР. Министр опубликовал видео, на котором Ким Чен Ын выходит из поезда, на перроне играет военный оркестр.

После церемонии прошли переговоры северокорейского лидера с губернатором Приморья Олегом Кожемяко и главой Минприроды.

«У нас давние дружеские отношения с соседями и большие перспективы сотрудничества в сельском хозяйстве, строительстве, туризме и других областях», — написал Кожемяко в Telegram-канале.

Как сообщили накануне в Кремле, в рамках визита пройдут переговоры Владимира Путина и Ким Чен Ына один на один, а также в расширенном составе. В них примет участие и министр обороны Сергей Шойгу.

Ким Чен Ына в поездке сопровождают министр иностранных дел Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бён Чхоль.

Северокорейский лидер приезжал во Владивосток в апреле 2019 года. Тот визит стал его первой поездкой в Россию после вступления в должность в 2011 году.