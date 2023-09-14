KEGOC планирует возобновить проект линии постоянного тока Север - Юг

АО «KEGOC» рассмотрело проект перспективного развития Национальной электрической сети до 2035 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

В рамках проекта, в том числе, рассматривается вопрос строительства линии передачи постоянного тока от Севера на Юг Казахстана (от Экибастуза до Жамбыла).

«При принятии положительного решения касательно реализации данной инициативы, необходимость строительства линии электропередачи российский стороной через Казахстан в Кыргызстан отсутствует», - отметили в пресс-службе компании.

АО «KEGOC» планирует возобновить работы по подготовке ТЭО строительства линии передачи постоянного тока, включенного в стратегию развития компании до 2032 года.

Напомним, Россия предлагала построить новую линию электропередачи из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана, с целью увеличить обмен электроэнергией между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).