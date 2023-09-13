Казахстанских школьников научат защищать себя

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Правительством РК принят комплексный план по защите детей от насилия, превенции суицида, обеспечению их прав и благополучия. Одним из важных нововведений станет внедрение уроков «личной безопасности» в казахстанских школах. Об этом сообщил вице-министр просвещения РК Едил Оспан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В министерстве просвещения отметили, что данная инициатива крайне важна, так как уроки личной безопасности предоставят детям знания, навыки и инструменты, которые помогут им справиться с различными ситуациями.

«Обучение детей навыкам предотвращения опасных ситуаций и умению реагировать на них позволит им стать более уверенными, эмоционально устойчивыми и подготовленными к сложностям, которые могут встретиться в их жизни», - сказал вице-министр Едил Оспан на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Помимо этого, в рамках Комплексного плана будут создаваться региональные центры психологических служб.

«Комплексным планом предусмотрено повышение качества психолого-педагогического сопровождения детей в школах. В каждом регионе страны будут действовать центры психолого-педагогической поддержки участников образовательного процесса. Их деятельность будет направлена не только на координацию и методическое сопровождение психологических служб в организациях образования, но и на оказание бесплатных консультационных услуг детям и родителям», - сообщил вице-министр.

Министерством просвещения законодательно закрепляется механизм внутришкольного учета обучающихся и воспитанников, требующих повышенного педагогического внимания.

«Основной целью такого учета является раннее выявление, и оказание комплекса своевременной социальной и психолого-педагогической помощи с включением технологии кейс-менеджмента. Данный механизм позволит оказывать всестороннюю поддержку детям с момента возникновения трудной ситуации до ее полного разрешения», - отметил Едил Оспан.

Вице-министр также рассказал о внедрении единой антибуллинговой программы, основанной на международном опыте.

«Плюсы подобной программы заключаются в том, что программа строится на понимании, что профилактика гораздо эффективнее, чем реагирование на случившиеся инциденты. Данная программа будет включена и в воспитательный компонент, в части проведения классных часов и родительских собраний», - заключил он.

Стоит отметить, в прошлом году впервые в национальное законодательство было внесено понятие «буллинг».