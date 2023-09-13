Казахстанские боксеры получат дополнительное вознаграждение за медали Азиады в Китае

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация бокса опубликовала информацию о дополнительных призовых спортсменам, которые успешно выступят на Азиатских играх 2023 года в Ханчжоу, передает МИА «Казинформ»..

За первое место на Азиаде казахстанские боксеры дополнительно получат по 50 тысяч долларов, серебряные призеры — 30 тысяч долларов, обладатели бронзовых медалей — 10 тысяч долларов.

Напомним, Министерство туризма и спорта объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх.

Так, спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали, – 5 тысяч долларов США.

Серебряный призер континентального первенства получит 5 тысяч долларов, а его тренер – 3 тысячи долларов. Также установлено денежное вознаграждение в размере 3 тысяч долларов для обладателя бронзовой награды и премиальные в 2 тысячи долларов для его тренера.

Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу, КНР, с 23 сентября по 8 октября. На соревновании, которое состоится в 29-й раз, будут разыграны медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.