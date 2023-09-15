Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя

В Казахстанской Объединенной федерации ММА объявили о розыске руководителя Алика Айдарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Тренеры и спортсмены Казахстанской Объединенной федерации ММА разыскивают действующего президента Федерации Алика Айдарбаева. Алик Серикович, просим Вас выйти на связь со спортсменами!», - такой пост федерация опубликовала на своем официальном аккаунте в Instagram.

В комментариях к посту дается следующее объяснение:

«Не можем найти нашего президента федерации, не выходит на связь. За время его правления в федерации образовался долг по налогам свыше 100 млн тенге».

Вот что, пишут в комментариях представители Кызылординской региональной федерации ММА:

«Уважаемый Алик Айдарбаев! 16 областных федераций ММА + вновь образовавшие области и республиканская федерация РК. Решите вопрос. Тысячу мальчишек и девчонок мечтали, смотрели на вас, как на достойного человека, отзовитесь, доведите дело до конца как мужчина. Я из Кызылорды, мы встречались, я помню, как вы достойно начинали у нас бизнес. В жизни все бывает, но остаться человеком всегда не поздно».

В Министерстве туризма и спорта пообещали прокомментировать ситуацию позже.

На пост главы Казахстанской Объединенной федерации ММА Алика Айдарбаева избрали 20 февраля 2020 года. С 2013 по 2017 год Алик Айдарбаев занимал пост акима Мангистауской области, а с 2018 по 2022 год был председателем правления «КазМунайГаза».