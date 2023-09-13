Казахстанская федерация шахмат объявила о ребрендинге и всеказахстанском турнире

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская федерация шахмат объявила о своем масштабном ребрендинге. В рамках комплексной трансформации КФШ представила обновленный фирменный стиль и стратегическую концепцию, а также новый логотип, отдающий дань уважения наследию казахской культуры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы хотим переосмыслить бренд, наполнить его новыми смыслами, сделать более ярким и запоминающимся. И это, пожалуй, тот путь, который в XXI веке не имеет альтернатив, потому что без яркого образа невозможно говорить о каком-либо продвижении. Таковы реалии. Но проделанный ребрендинг - это не самоцель и не просто графическое изменение. Это отражение наших ценностей, эволюции и стремления к совершенству», - отметил президент КФШ Тимур Турлов.

Обновленный фирменный стиль представляет собой гармоничное сочетание традиций и современности, отражая культурную глубину страны и ее открытость будущему. В его основе лежит древний орнамент «Мүйіз», символизирующий благополучие и изобилие, гармонично переплетающийся с изображением коня - особенной фигуры в шахматах и символа мудрости в казахской культуре. Слияние прошлого и настоящего подчеркивает стремление Федерации показать Казахстан не только как хранителя богатого исторического наследия, но и как прогрессивного участника мирового сообщества, использующего передовые технологии для развития шахмат.

«Под общим ребрендингом скрываются не только визуальные образы, это и системные изменения в работе КФШ, а также дальнейшие планы нашей работы. В этом ключе наша федерация пошагово реализует широкий комплекс мер. Среди них - развитие филиальной сети. Это крайне важный вопрос, который мы намерены форсировать. Именно филиалы должны стать основным инструментом работы на местах, в том числе при реализации различных программ», - добавил Тимур Турлов.

По словам президента КФШ, важным драйвером развития филиальной сети должен стать республиканский «Шахматный караван». Это новый амбициозный проект, направленный на популяризацию шахматного спорта во всех регионах Казахстана.

«Вдохновением для создания проекта послужил Великий Шелковый путь, который наряду с торговлей нес культурное и спортивное наследие различных народов по всему миру. Организуя «Шахматный караван» в городах по всему Казахстану, Федерация при поддержке генерального партнера Freedom Broker стремится укрепить шахматный спорт в регионах и выстроить надежную сеть филиалов», - поделилась исполнительный директор КФШ Гульмира Даулетова.

В рамках «Шахматного каравана» пройдут открытые мини-турниры по блицу в 20 городах страны, кульминацией которых станет гранд-финал с крупным призом. Региональные турниры пройдут 12 сентября в Кокшетау, 14 сентября в Петропавловске, 18 сентября в Костанае, 21 сентября в Караганде, 24 сентября в Павлодаре, 26 сентября в Семее, 28 сентября в Оскемене, 2 октября в Талдыкоргане, 4 октября в Конаеве, 7 октября в Таразе, 9 октября в Шымкенте, 11 октября в Туркестане, 13 октября в Кызылорде, 18 октября в Жезказгане, 22 октября в Актобе, 25 октября в Уральске, 28 октября в Атырау и 2 ноября в Актау. Победители региональных этапов встретятся в Гранд финале, который пройдет 10 ноября в Туркестане.

«С каждого города отберутся по три участника, они смогут участвовать в гранд финале и завоевать денежный приз. За первое место предусмотрено 5 млн тенге, за второе - 2,5 млн тенге, за третье место - 1 млн тенге. Как будет проходить мини-турниры? Мы запускаем большой фургон, в котором будет специальная юрта с нашим новым логотипом. Команда наша приезжает на место, устанавливает юрту, проводит там турнир на 20 человек. Это те, которые прошли отбор. После этого юрту демонтируют и ее будут устанавливать в другом городе. Так мы объездим 20 городов. Наша основная миссия - это достучаться до самого далекого уголка нашей страны, чтобы все казахстанцы знали, что такое шахматы, чтобы родители отдали своих детей в шахматные кружки», - добавила Гульмира Даулетова.

Первый вице-президент КФШ, вице-президент Азиатской шахматной федерации Дармен Садвакасов сообщил, что за прошедший период федерация заняла заметное место на мировой шахматной карте. Это было отмечено и Международной шахматной федерации.

«Казахстан не единожды становился эпицентром значимых событий - различные чемпионаты мира, Азии, Матч за шахматную корону. КФШ набрала скорость по реализации целого ряда проектов, направленных на популяризацию шахмат. И наш ребрендинг - это олицетворение нового периода, в котором мы ставим перед собой амбициозные задачи. Например, в рамках проекта «Шахматы в школе» мы планируем вместе с Правительством, акиматами охватить до 20% детей в начальных классах в течение 5 лет. Это задаст большой импульс развитию шахмат в стране и будет вкладом в формирование интеллектуальной нации», - заметил он.

Стоит отметить, что КФШ при поддержке инвестиционной компании Freedom Broker ставит перед собой большие цели, направленные на развитие шахмат в Казахстане.