Казахстанцы заслуживают более высокое качество Интернета, чем сейчас – Багдат Мусин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На официальном брифинге после заседания Правительства министр цифрового развития Багдат Мусин снова прокомментировал свое высказывание о том, что Интернет в нашей стране лучше, чем в Токио. По мнению министра, казахстанцы заслуживают более высокое качество Интернета, чем сейчас, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы как Министерство опираемся на несколько рейтингов. Но для нас рейтинги, также как и для казахстанцев не важны. Важно качество связи, которое предоставляется здесь на территории РК. Я признаюсь, что как гражданин Республики Казахстан, пользуюсь таким же Интернетом как вы. У меня нет обособленного Интернета. Поэтому, те вопросы, которые есть к качеству связи у населения Казахстана, у меня тоже возникают. Поэтому мы как Министерство цифрового развития на самом деле сейчас как с государственными предприятиями работаем, так и работаем с операторами связи. Еженедельно, раз в две недели они у меня собираются. Мы час обсуждаем, сколько базовых станций они установили, сколько они должны были отремонтировать и сколько перенесли и так далее. На самом деле мы как Министерство цифрового развития этим не должны были заниматься», - прокомментировал министр Багдат Мусин на брифинге в Правительства.

Он объяснил, что рынок мобильных операторов рыночный. Там всегда присутствовали частные игроки.

«Они должны были между собой конкурировать и предоставлять качественные услуги связи и бороться за клиента. Но так получилось, что в структуре Казахтелекома оказалось два мобильных оператора. Как министр цифрового развития на первой комиссии по демонополизации сам инициативно вынес вопрос о том, что надо, чтобы инфраструктура связи развивалась подобающе, чтобы качество было подобающим», - отметил министр.

По словам Багдата Мусина, рынок связи не может сиюминутно дать результата. Вся работа проводится планомерно.

«Думаю, к концу года мы почувствуем результат той работы, которую проводили совместно с операторами. Но качество связи – ответственность оператора связи, которое предоставляет за деньги услуги связи гражданам РК. Я считаю, что жители нашей страны заслуживают более высокое качество Интернета, чем сейчас есть. Но текущее качество связи не отвратительное. Если есть проблемы, которые мы совместно должны решать, мы решаем», - объяснил Багдат Мусин.

Министр цифрового развития добавил, что не может комментировать информацию в аналитических выкладках международных агентств, которые пишут, что Интернет в Казахстане лучше, чем в Токио.

«Я не формирую эти рейтинги. Я не был в Токио. Не могу сравнивать. Но, если сравнивать конкретно среднего жителя Казахстана и среднего жителя Токио, мы должны опираться на какие-то международные исследования, а не на мои суждения», - добавил Багдат Мусин.

Багдат Мусин добавил, что Министерство не вмешивается в операционную деятельность операторов мобильной связи. Министерство отвечает за качество связи. Тем не менее, из-за жалоб от населения на качество связи, МЦРИА проверяет то, как проводится модернизация оборудований.

«Операторы должны бороться за клиентов. А для этого надо предоставлять качественную связь. На самом деле эта вся проблема возникла из-за недостаточной конкурентности нашего рынка. У нас на рынке есть три оператора, но почему-то качество связи страдает. Поэтому поднимал вопрос о том, чтобы вывести одного оператора в частные руки. Когда у нас будут три мобильных оператора, конкурирующих на равных условиях между собой, то конкуренция установит справедливое качество, справедливый тариф», - считает Багдат Мусин.