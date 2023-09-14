Казахстан вышел в лидеры отбора на Евро-2024 по футболу

Официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал статистику национальных сборных по итогам сентябрьских матчей отборочного цикла чемпионата Европы-2024 по футболу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Сборная Казахстана после шести проведенных игр лидирует по количеству совершенных отборов среди всех 53 участников квалификационного турнира. Подопечные Магомеда Адиева отобрали мяч у соперников 99 раз. Ближайшие преследователи — команды Сан-Марино (83 отбора) и Северной Ирландии (81).

Отметим, сборная Казахстана после шести туров имеет в своем активе 12 очков и занимает четвертое место в группе H. В сентябре отечественная команда уступила Финляндии (0:1) и обыграла Северную Ирландию (1:0).