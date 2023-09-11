Казахстан выигрывает после первого тайма в матче с Северной Ирландией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане проходит матч отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу, в котором сборная Казахстана принимает команду Северной Ирландии, МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

После первого тайма Казахстан выигрывает со счетом 1:0. На 27-й минуте результативным ударом отметился Максим Самородов.

Сборная Казахстана вышла на эту игру в таком составе: Шацкий, Тапалов, Быстров, Марочкин, Алип, Вороговский, Зайнутдинов, Бейсебеков, Тагыберген, Оразов, Самородов.

Напомним, после пяти туров сборная Казахстана имеет в активе девять очков. В своем последнем матче подопечные Магомеда Адиева дома проиграли сборной Финляндии (0:1). У сборной Северной Ирландии — три очка. В последней игре североирландские футболисты в гостях уступили команде Словении (2:4).

Как сообщалось, Глава государства Касым-Жомарт Токаев и казахстанский боксер Геннадий Головкин присутствуют на матче в Астане.





Фото, видео: пресс-служба Президента РК