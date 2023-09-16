Казахстан назвал состав на матч с Нидерландами в отборе на ЧМ-2024 по футзалу

Стал известен состав сборной Казахстана по футзалу на матч отборочного турнира чемпионата мира-2024 против команды Нидерландов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Казахстан: Игита, Тайнан, Турсыгулов, Дуглас, Оразов — Сериков, Эдсон, Валиуллин, Акбалыков, Есенаманов, Кнауб, Жума, Рашит, Абдиманапулы.

Матч Нидерланды — Казахстан пройдет в городе Алмере в ночь с 15 на 16 сентября и начнется в 00:00 по Астане. Прямую трансляцию этой игры можно будет посмотреть на телеканале «Qazsport».

Напомним, что после матча со сборной Нидерландов Казахстан ждут еще две игры в элитном раунде в группе А — против Румынии и Азербайджана. Победитель группы напрямую попадет на ЧМ-2024. Команда, занявшая второе место в группе, также может получить путевку на мировое первенство.