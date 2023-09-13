Казахстан натурализовал двух российских конькобежек

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Теперь за Казахстан будут выступать Кристина Силаева и Елизавета Голубева. Правда представлять Казахстан они смогут только в 2025 году - после смены гражданства есть ограничения в 24 месяца, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Спорт Шредингера.

Голубева - чемпионка мира среди юниоров в многоборье, чемпионка Европы в командном спринте, чемпионка России в масс-старте.

Силаева - чемпионка России на дистанции 500 метров.