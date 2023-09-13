Казахстан и Южная Корея реализуют 58 совместных инвестпроектов на $4,5 млрд

АСТАНА. КАЗИНФОРОМ – В Казахстане действует около пятисот совместных предприятий с участием южнокорейских инвестиций. Об этом сообщил директор КИСИ Еркин Тукумов, выступая на семинаре на тему: «Возможности и ограничения применения опыта развития промышленности Кореи в видении будущего Казахстана», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В нашей стране действует около пятисот совместных предприятий с участием южнокорейских инвестиций, которые способствуют росту казахстанского человеческого капитала, а также придают импульс экономическому развитию страны. Кроме того, между Казахстаном и Республикой Кореей существует 58 совместных инвестиционных проектов на общую сумму 4,5 миллиарда долларов. Республика Корея занимает шестое место по объему инвестиций в экономику Казахстана. Эти цифры свидетельствуют о том, что сотрудничество между двумя странами имеет огромный потенциал для развития», - сказал Еркин Тукумов.

В свою очередь Посол Республики Корея в Казахстане Чжо Тэ-ик отметил, что Корея, получавшая материальную помощь, прошла путь из беднейших стран мира в экономически сильную державу, которая преуспела в демократизации и индустриализации страны.

«Казахстан является ключевым партнером для нашей страны, на долю которого приходится 70% торгового оборота (6,5 млрд долларов США в 2022 году) и инвестиций в Центральной Азии», - добавил Чжо Тэ-ик.