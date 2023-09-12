Казахстан и Турция намерены довести товарооборот до 10 млрд долларов США

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Товарооборот между Казахстаном и Турцией увеличился на 60% в 2022 году. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан по итогам встречи со своим казахстанским коллегой Муратом Нуртлеу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022 году наш товарооборот увеличился примерно на 60% по сравнению с предыдущим годом. В этом году этот показатель продолжает расти. Поставленная цель довести двусторонний товарооборот до 10 млрд долларов США», - сказал Хакан Фидан.

Он также заявил, что Турция является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику.

«Мы являемся одним из крупнейших иностранных инвесторов в Казахстане с общим объемом инвестиций в более 5 млрд долларов США. Со своей стороны мы хотим видеть больше казахстанских предпринимателей в нашей стране. Мы работаем над углублением нашего сотрудничества в энергетической сфере в условиях нашего интереса и единой стратегии. Устранив барьеры для пути транспортной торговли, мы сможем реализовать наш потенциал в этом секторе. Роль Транскаспийского центрального коридора Восток-Запад возрастает с каждый днем», - добавил Хакан Фидан.

Ранее сообщалось, что Турецкая Республика является четвертым по величине торговым партнером Казахстана. В прошлом году товарооборот достиг 6,3 млрд долларов США.