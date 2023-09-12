Казахстан глазами ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Организация объединенных наций рассматривает Казахстан как надежного партнера в достижении Целей устойчивого развития до 2030 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Цели устойчивого развития – это не цели ООН, это цели мира. Каждое государство-член ООН подписалось на выполнение ЦУР. Война, пандемия, изменения климата влияют на их достижение. В каждой стране из 140 индикаторов мы видим только 12% прогресса, 30% - отставание, 30% - никаких продвижений и даже регресс», - сказала постоянный координатор ООН в Казахстане во время встречи с дипломатами в Астане в преддверии Саммита по Целям устойчивого развития, который состоится 18-19 сентября в Нью-Йорке.

Она озвучила прогнозы ООН в случае сохранения нынешних тенденций. Около 575 млн человек будут жить в крайней бедности в 2030 году. Всего треть мировых стран достигнут целей по снижению вполовину национального уровня бедности.

«Это шокирует. Прямо сейчас мир вернулся к уровню голода, которого мы не видели с 2005 года. Цены на продовольствие остаются высокими, мы это чувствуем. Каждый из нас, как потребитель, это понимает. Но те, у кого меньше всего денег, страдают больше всего. Гендерное равенство – это фактор, способствующий достижению всех Целей устойчивого развития. С текущей скоростью отставания уйдет практически 300 лет, чтобы закрыть гендерный разрыв», - добавила спикер.





Она отметила влияние пандемии коронавируса и климатических изменений. Из-за закрытия школ во время ковида, 84 млн человек не будут покрыты школьным образованием, 300 млн детей закончат школу, не умея писать и читать.

«Мы ведем борьбу в области экологии. У нас все еще есть окошко, которое быстро закрывается для того, чтобы ограничить повышение мировой температуры до 1,5 градусов и предотвратить удручающие последствия стихийных бедствий», - отметила Микаэла Фриберг-Стори.

По ее словам, климатический кризис окажет на Казахстан большее воздействие, чем на другие страны. Это касается засухи и ее влияния на сельское хозяйство. Казахстан играет важную роль в выращивании пшеницы и других культур. Климатические изменения сдерживают не только экономическое развитие государства, но также могут повлиять и на другие страны, которые зависят от импорта из Казахстана. Здесь, в первую очередь, идет речь о ситуации в Афганистане.

При этом постоянный координатор ООН подчеркнула, что Казахстан добился большого прогресса в достижении целей устойчивого развития. За годы независимости значительно снизились показатели материнской смертности.

«В недавнем Послании (Президента народу Казахстана – прим.ред.) мы заметили, что Правительство делает акцент на доступ к чистой питьевой воде. Также был затронут вопрос трансграничных рек и вызовов, с которыми сталкивается Казахстан, который, безусловно, не может решиться только одним Казахстаном. Мы знаем, что готовиться новый Кодекс о водных ресурсах. Было создано новое министерство. И я убеждена, что все данные меры принесут свой пассивный вклад для дальнейшей реализации целей устойчивого развития, в частности цели по доступу к питьевой воде», - заключила Микаэла Фриберг-Стори.

Добавим, повестка дня в области устойчивого развития представляет собой глобальное обязательство по решению наиболее острых мировых проблем, включая бедность, неравенство, изменение климата, деградацию окружающей среды. Она состоит из 17 Целей устойчивого развития (ЦУР), призванных изменить мир к 2030 году.