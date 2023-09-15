Карагандинцы завоевали 20 медалей на чемпионате мира WSF по карате

На прошедшем в Ташкенте чемпионате мира WSF по карате участвовало около 2500 спортсменов из более 40 стран. Карагандинские каратисты завоевали четыре золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

Чемпионами стали: Ясмина Саидова (7–9 лет), Сергей Тишин (12–13 лет), Мария Портнова (14–15 лет).

Призёры: Самира Залимбаева (7–9 лет), Эмили Микоян (7–9 лет), Марина Кариполаева (7–9 лет), Николетта Дегтярёва (12–13 лет), Мухаммед Кульмагамбетов (14–15 лет), Станислав Сухоруков (14–15 лет), Али Кусаинов (16–17 лет), Әйгерім Берікбол (16–17 лет), Дарья Терешина (18 и старше), Валерия Рудакова (18 и старше). Многие спортсмены завоевали по две-три медали в разных видах.