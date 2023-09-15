Капитан сборной Казахстана сделал серьезное заявление перед отбором на ЧМ-2024

Вратарь и капитан сборной Казахстана Игита поделился ожиданиями от предстоящего элитного раунда квалификации к чемпионату мира-2024 по футзалу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Это было золотое поколение для Казахстана. Вероятно, это будет наш последний чемпионат мира. Это определенно будет моим. Но сначала мы должны добраться туда, и это будет очень, очень непросто. Голландия сильно выросла за последние четыре года, в Румынии действительно хорошие игроки и традиции футзала, а в Азербайджане — выдающиеся футболисты. Нам придется сражаться всем, что у нас есть», — цитирует Игиту сайт ФИФА.

Отметим, сборная Казахстана после шести туров имеет в своем активе 12 очков и занимает четвертое место в группе H. В сентябре отечественная команда уступила Финляндии (0:1) и обыграла Северную Ирландию (1:0).

Кроме того, Казахстан вышел в лидеры отбора на Евро-2024 по футболу.