Канал поставки наркотиков пресечен полицейскими Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области сотрудниками полиции проведена специальная операция по задержанию наркосбытчиков сразу в нескольких регионах области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью и управлением по борьбе с наркопреступностью задержаны шестеро подозреваемых, из которых пять водворены в ИВС. Операция одновременно проходила в городах Рудном, Лисаковске и Костанайском районе. По словам начальника управления по борьбе с организованной преступностью Серика Байгонова, в ходе проведения санкционированного обыска сотрудниками полиции из незаконного оборота изъяты наркотические вещества растительного происхождения, денежные средства, в том числе в иностранной валюты, газетные свертки для расфасовки наркотика, курительные трубки. По данному факту полиция начала досудебное расследование, предусмотренное ч. 3 ст. 297 УК РК «Незаконное изготовление, переработка и хранение, перевозка в целях сбыта, либо сбыт наркотических веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Следствием установлено, что подозреваемые сбывали наркотики на территории городов и районов области, их работа была скоординирована. В настоящее время назначены экспертизы, проводятся необходимые следственные действия.

