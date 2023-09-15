Камаз снес ограждение на дамбе в Петропавловске

На гидроузле в Петропавловске большегруз въехал в ограждение и осложнил проезд транспорта по мосту, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места происшествия появилось в социальных сетях.

В пресс-службе департамента полиции сообщили, что 24-летний водитель Камаза не справился с управлением и допустил наезд на металлическое ограждение. В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал. Предварительно, водитель – трезв.

Протокол составили по статье «Нарушение водителями правил дорожного движения, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Пользователи пишут, что состояние дорожного покрытия на мосту в плохом состоянии, несмотря на то, что там прошлом году проводили ремонт.

«Там ямы реально. И этот мост уже закрывали на ремонт. И что они там сделали? Даже и не видно было, что месяц на ремонте был», - отмечают пользователи.

Что на самом деле стало причиной дорожно-транспортного происшествия, предстоит выяснить сотрудникам полиции.