Какую погоду обещают синоптики в ближайшие три дня в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 14-16 сентября на большей части республики по-прежнему сохраняется неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, в ближайшие три дня пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Весь период на востоке, 14-15 сентября на севере, 15-16 сентября на западе, 16 сентября на северо-западе страны ожидаются сильные дожди, весь период в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега.

Значительных изменений в температурном фоне не ожидается. Температура воздуха в северной половине Казахстана ожидается ночью 3-10, днем 13-20 тепла, в южной половине ночью 7-15, днем 18-25 тепла.