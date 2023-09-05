Какие задачи поставлены перед новым акимом Шымкента

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По поручению Главы государства Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прибыл в Шымкент для участия в собрании депутатов маслихата города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

В ходе собрания на рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима города — Рашида Мынбаева и Габита Сыздыкбекова. Соответствующее письмо Главы государства зачитал Алихан Смаилов.

В результате открытого голосования 10 депутатов проголосовали за Р. Мынбаева, 19 депутатов поддержали кандидатуру Г. Сыздыкбекова. Всего в собрании приняли участие 29 депутатов.

На состоявшейся после этого встрече с активом Шымкента, Алихан Смаилов отметил, что прошло уже более 5 лет с тех пор, как он получил статус города республиканского значения.

«Сегодня город является одним из ведущих промышленных и экономических центров с населением более миллиона человек. В связи с этим обеспечение жителей качественной питьевой водой, электро- и теплоэнергией, модернизация социальных объектов являются приоритетными задачами местных исполнительных органов», — сказал он, добавив, что также необходимо обеспечить достижение запланированных показателей в жилищном строительстве.

Как отметил глава Правительства, Шымкент должен быть городом с благоприятной экономической и деловой средой. Для этого нужно создавать соответствующие условия для инвесторов и отдавать приоритет реализации промышленных проектов, которые придадут импульс развитию города.

«Мы широко поддерживаем опыт Шымкента по созданию промышленных зон для МСБ. В этом году реализовывается программа по распространению этого опыта во всех регионах. Можно сказать, что Шымкент — это центр малого и среднего бизнеса. Поэтому работа по запуску малых индустриальных зон должна быть продолжена», — сказал Алихан Смаилов.

Вместе с тем Премьер-Министр подчеркнул, что с ростом населения увеличивается нагрузка и на социальные объекты. В этой связи в рамках Национального проекта «Комфортная школа» в городе планируется построить 18 новых учебных заведений на 28 тысяч учащихся.

Кроме того, Алихан Смаилов подчеркнул важность строительства нового Дворца студентов и Шымкентского городского театра оперы и балета, которые возводятся по поручению Президента.

Наряду с этим было отмечено, что стабилизация цен на продукты питания остается одной из наиболее важных задач. В этом направлении требуется эффективно использовать имеющиеся механизмы регулирования и контроля, а также обеспечить наполнение внутреннего рынка качественными отечественными товарами. Способствовать достижению цели будет и расширение городского торгово-логистического центра.

В заключение Премьер-Министр пожелал новому акиму и сотрудникам всех местных исполнительных органов успешного выполнения задач, поставленных Главой государства и Правительством.