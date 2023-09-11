Какие меры социальной поддержки семей с детьми оказываются в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Социальная поддержка матери и ребенка, семей с детьми в целом является одним из основных направлений государственной политики и обеспечивается через многоуровневую систему социальной помощи и социального страхования. В Казахстане семьям с детьми выплачиваются пять видов госпособий за счет республиканского бюджета и два вида социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В этом году социальные выплаты предусмотрены для 2,6 млн семей на общую сумму 1,3 трлн тенге. Это на 40% больше, чем было потрачено в прошлом году. За 8 месяцев социальные пособия или выплаты назначены более 2 млн семей на общую сумму 838,4 млрд тенге.

Размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, устанавливаются в зависимости от величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя (МРП). С начала 2023 года размеры всех государственных пособий проиндексированы на 8,5%.

Для работающих женщин назначаются единовременные социальные выплаты по случаю потери дохода в связи с беременностью и родами, усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка (детей) из ГФСС. Размер выплаты зависит от среднемесячного дохода женщины за последние 12 месяцев. По итогам 8 месяцев средний размер выплат составил порядка 1 млн 200 тысяч тенге.

После рождения ребенка назначается единовременное пособие на рождение ребенка. Размер пособия в 2023 году на рождение первого, второго, третьего ребенка составляет 131 тысяч тенге, на четвертого и более ребенка – 217 тысяч тенге.

Для неработающих женщин ежемесячное пособие из бюджета по уходу за ребенком до достижения полутора лет выплачивается в зависимости от очередности рождения ребенка, с увеличением размера на первого, второго, третьего и последующих детей – от 19 872 тенге до 30 705 тенге.

Размер социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с уходом за ребенком до достижения им возраста полутора лет для работающих родителей из ГФСС составляет 40% от среднемесячного дохода за последние два года. По итогам 8 месяцев средний размер выплаты составил 50 998 тенге.

Кроме того, с 2014 года введено субсидирование обязательных пенсионных взносов для родителей, осуществляющих уход за детьми.

Также из бюджета выплачиваются пособия многодетным семьям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. Его размер дифференцирован по количеству детей – от 55 304 тенге для семьи с 4 детьми до 13 800 тенге на каждого ребенка для семей, имеющих 8 и более детей. Необходимо отметить, что количество многодетных семей растет и на сегодня получателями пособия являются более 540 тысяч семей.

Многодетным матерям, награжденным подвесками «Күміс алқа», «Алтын алқа» или получившим ранее звание «Мать-героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени назначается пожизненное государственное пособие, выплачиваемое независимо от дохода. С начала года пособие в среднем получили 233 тысячи человек на сумму 42 млрд тенге.

В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года размер пособия для матерей, награжденных подвеской «Алтын алқа», орденами «Материнская слава» I и II степеней, имеющих звание «Мать-героиня» повышен до 7,4 МРП.

Также матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка с инвалидностью, до достижения им совершеннолетия выплачивается пособие в размере 1,61 прожиточного минимума. Это пособие в среднем получили 102 199 человек на сумму 49,2 млрд тенге.

В рамках реализации Социального кодекса РК с 1 июля 2023 года размер пособия повышен в среднем на 14,5%, что обеспечило увеличение по сравнению с 2022 годом на 23%.

Кроме того, детям, лишившимся одного из родителей, назначается пособие по потере кормильца и аналогичная социальная выплата из ГФСС (для участников системы социального страхования). Размеры пособий зависят от количества иждивенцев умершего (погибшего) кормильца, размеры выплат – среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования. С 1 июля т.г. размеры этого пособия и выплаты повышены дополнительно на 14,5%, что обеспечило увеличение по сравнению с 2022 годом на 23%.