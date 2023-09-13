Какие ЧП происходили с казахстанцами за границей летом 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С началом лета многие казахстанцы стараются выехать в отпуск за рубеж, кто-то находится в других странах уже на протяжении нескольких месяцев по работе. Выезд за границу ассоциируется у многих с безмятежным отдыхом и хорошими впечатлениями, но так получается далеко. Корреспондент МИА «Казинформ» расскажет о наиболее резонансных случаях, происшедших с нашими соотечественниками за рубежом этим летом.

За лето в Таиланде во время купания утонули сразу несколько казахстанцев. Один из них – Артур Искаков, который бросился спасать свою девушку, но сам начал тонуть. Длительное нахождение в воде привело к коме, казахстанец находился в тяжелом состоянии. К сожалению, спасти его не удалось. «По неподтвержденным данным, он якобы спасал свою девушку. Я эту информацию подтвердить или опровергнуть не могу. У нас есть информация о том, что спасатели вытащили его из воды, сделали искусственное дыхание и передали приехавшим медикам. Его отвезли в больницу, он был в коме, в тяжелом состоянии. Прилетели его родители, консул сразу же выехал с ними в Пхукет. Там они вели переговоры с врачами. Тайские врачи изначально были против его транспортировки. Речь об этом почему-то завела его сестра, которая находилась в Казахстане. Показатели были другие. Но, к сожалению, его уже нет с нами», — сказал сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопрос представителей СМИ во время брифинга в ведомстве.

Другого казахстанца в июне в Таиланде задержала полиция по подозрению в нападении на российского ресторатора. Как сообщали российские СМИ, в одном из районов Пхукета произошло покушение на российского ресторатора, который давно проживает в Таиланде. Мужчина находился в машине, когда к нему подъехал мотоциклист и произвел несколько выстрелов, после чего скрылся с места нападения. Между тем, в МИД РК информация о нападении на россиянина не поступала. «Некоторые СМИ, не перепроверяя информацию, начали ее выдавать со ссылкой на источники. Мы запросили информацию, тайские власти подтвердили. В настоящее время личность установлена. Он действительно является гражданином Казахстана. Полиция Таиланда поместила его под арест на 45 суток. На сегодня данному гражданину предъявлены обвинения в нарушении визового режима за пребывание на 4 дня больше в стране. Иная официальная информация не поступала», - сообщал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров.

Житель Павлодара заразился лихорадкой Денге после посещения Таиланда. В управлении здравоохранения рассказали, что 37-летний житель Павлодара обратился в областную больницу имени Султанова с жалобами на температуру до 38 градусов, высыпания, одышку, слабость, вялость, боли в икроножных мышцах, суставах.

«Пациент болел в течение недели, лечение на амбулаторном этапе не помогло и он обратился в инфекционное отделение. При осмотре врачи-инфекционисты всегда спрашивают о выездах в другие страны. Пациент как раз приехал из Таиланда, где его укусило насекомое. Мужчину в экстренном порядке госпитализировали, взяли клинические анализы, провели инструментальные исследования. Выставлен диагноз – лихорадка денге. При поступлении состояние больного средней степени тяжести за счет интоксикации, синдрома экзантемы, суставного синдрома. На шестые сутки его выписали и перевели на амбулаторное наблюдение», – рассказали в УЗО региона.

30 июня в полицейском участке в Саудовской Аравии оказались ряд паломников из Казахстана, которых обманула одна из туристических фирм. Наказать мошенников поручил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. «Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы», - поручил Касым-Жомарт Токаев.

В конце июля в турецком городе Алания произошло ДТП, в котором пострадали граждане РК. Столкнулись микроавтобус и грузовик. В автобусе находились казахстанцы. Из 12 граждан Казахстана двое находятся в состоянии средней тяжести. Их уже прооперировали, вся необходимая медицинская помощь им оказывается. У остальных 10 соотечественников, в том числе у 4 детей, состояние удовлетворительное, угрозы жизни нет. У всех есть медицинская страховка. Двое пострадавших скончались в больнице.

Не обошлось без происшествий с участием казахстанцев текущим летом и в Южной Корее. В частности, казахстанка напала с ножом на водителя автобуса. «На днях мы получили информацию из Сеула, что якобы наша гражданка напала на местного гражданина. Мы выяснили, она оказывается давно там проживает, занимается бизнесом, ей выдали этническую визу, получается она - этническая кореянка и давно там проживает с супругом», - сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, в момент инцидента она была под воздействием лекарств.

«Она с 2020 года проходила стационарное лечение в специализированной больнице и в момент инцидента, вероятно, она была под воздействием лекарственных препаратов», - добавил Айбек Смадияров.

Он также уточнил, что она является гражданкой РК и, возможно, у нее психическое заболевание, но это покажет экспертиза.

В августе также сообщалось о двух казахстанцах, которые незаконно пересекли границу в Южной Корее. Ранее им было отказано во въезде в Республику Корея, но они незаконно покинули Международный аэропорт города Инчхон. Данный инцидент вызвал общественный резонанс в Южной Корее и широко освещен в местных СМИ, что в дальнейшем возможно сподвигнет правоохранительные и иммиграционные органы Республики Корея к активной борьбе с незаконным пребыванием в стране именно граждан Казахстана, а также к ужесточению порядка въезда наших граждан в страну. Их приговорили к выплате штрафа.

Резонансный инцидент произошел также в Болгарии. Как сообщал пользователь Facebook Магжан Беимбетов, на футбольном турнире в Болгарии «родитель с болгарской команды» избил казахстанского мальчика. В МИДе инцидент назвали «обычной потасовкой». «Это был юношеский чемпионат, туда выехали наши три или четыре частные команды, которые, естественно, не уведомили ни Министерство иностранных дел, ни посольство. Тем не менее, наши дипломаты вмешались, на место инцидента выехала местная полиция», - сказал Айбек Смадияров на еженедельном брифинге ведомства.

По его словам, стороны предоставили свои объяснительные, подписали протокол о соблюдении порядка в связи с обоюдным отсутствием претензий.

В августе в Таиланде утонул еще один казахстанец. Официальный представитель внешнеполитического ведомства уточнил, что 1 сентября консулу Казахстана в Таиланде поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и, возможно, он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины 2005 года рождения.

«Первого сентября консулу поступила информация о том, что молодой парень утонул на побережье Пхукета и возможно он является гражданином Казахстана. После двух дней поисковых работ тайские спасатели вытащили из воды тело мужчины, 2005 года рождения. Родители погибшего прибыли в Пхукет и завтра будут участвовать в процедуре опознания», - сообщили в МИД РК.

31 августа т.г. в г. Бурса была задержана гражданка РК 1993 года рождения по подозрению в убийстве турецкого гражданина. Сейчас ведется следствие. По информации МИД РК, казахстанка находилась в Турции с 2018 года. Как сообщили в ведомстве, погибший являлся ее сожителем. В ходе очередной бытовой ссоры девушка нанесла ножевые удары, от которых он скончался. Как отметили в МИД Казахстана, пока идет следствие, вопрос об экстрадиции гражданки РК не стоит.