Как улучшить иммунитет перед сезоном простуд - советы врача

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Врач Городской поликлиники №36 города Алматы Айгерим Исагалиева сообщила, что улучшить иммунитет перед сезоном ОРВИ и гриппа поможет правильное питание, здоровый сон и физическая активность, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Лучше всего ложиться спать до 11 часов вечера и вставать в 7 или 8 утра, чтобы поддерживать ритмы гормонов. Проходить не менее 7-10 тысяч шагов в день и не пренебрегать процедурами закаливания, например, обливать ноги холодной водой. Есть больше фруктов и овощей, в которых содержится много клетчатки и витаминов. Лучше исключить из рациона кофе и алкоголь. Алкогольные и кофеиносодержащие напитки ослабляют иммунитет и создают дополнительную нагрузку на сердце», - рассказывает она.

Врач посоветовала избегать стрессов, так как стресс может негативно влиять на иммунную систему. Соблюдать правила гигиены, мыть руки, использовать средства для дезинфекции, чтобы предотвратить заражение инфекцией.

Кроме того, спикер напоминает о вакцинации от гриппа, которая может помочь предотвратить заболевание и укрепить иммунитет. Вакцину можно получить в поликлинике по месту прикрепления бесплатно. Также Айгерим Исагалиева отмечает, что можно принимать профилактические препараты.

«Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом, который может порекомендовать, какие принимать витамины и минералы для укрепления иммунитета перед сезоном простуд. Ну, и конечно же, необходимо начинать одеваться по сезону», - резюмировала врач.