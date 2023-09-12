Как уберечь детей от выпадения из окон

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 4 140 случаев выпадения детей из окон зарегистрировали в Казахстане только с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

Это, неофициальная статистика. Отдельно подсчет таких инцидентов, как выяснилось, не ведут. Проблемой обеспокоились в профильных ведомствах. Сейчас в стране постепенно перенимают международный опыт.

Высота 3-этажного дома составляет 10 метров. Падение с такой высоты расценивается как травмы несовместимые с жизнью, говорят специалисты. По статистике, только с начала года в стране зарегистрировали больше 100 фактов выпадения детей из окон. И, к сожалению, в 90 процентах – летальный исход. Чаще всего из окон выпадают дети от 2 до 4 лет. Нередко это происходит на глазах у родителей.

Как утверждают в МЧС, одной лишь бдительности недостаточно, чтобы обеспечить безопасность.

«Если в квартире есть малолетний ребенок, лучше закрыть окно, поставить фиксаторы, которые ограничивают открытие окна. Не нужно надеяться на москитные сетки, так как они не спасут от падения. Но и отодвинуть мебель, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно», - советует официальный представитель МЧС Жанна Дауренбекова.

Усиливать безопасность необходимо и на законодательном уровне, считают эксперты. Сейчас в стране изучают опыт американских коллег. В США уже много лет действует программа – по предотвращению несчастных случаев с выпадением детей из окон. В 70-е годы она позволила сократить количество таких инцидентов на 50%. И это в Нью-Йорке, где небоскребы на каждом шагу.

«Нужно начинать уже сейчас вести диалог о том, кто за что возьмется. Потому что эти 4 направления можно разделить между ведомствами и дальше уже передать на уровень регионов. И чтобы одно ведомство не занималось всем, разделить ответственность. Конечно же, до следующего апреля мы можем справиться и решить проблему на 70%», - говорит координатор программ регионального офиса ЮНИСЕФ в Казахстане Анна Стативкина.

Одну из норм в стране уже ввели в этом году. Она обязывает строительные компании устанавливать блокираторы на оконных рамах в жилых домах, детских садах и школах. Поправки коснулись строящихся зданий. Теперь вопрос в том, как ввести эту же норму, но уже по отношению к вторичному жилью. Дальше в планах внедрение ещё нескольких пунктов. Один из них – информирование.

«Я пыталась отрегулировать на уровне министерства информации, чтобы они воздействовали на местные исполнительные органы, чтобы обязали помимо прочего еще и проводить очень важную информационную кампанию. Используя билборды, информацию в интернете, СМИ. О том, что они должны быть внимательны. Чтобы дети не оставались без надзора взрослых», - отмечает директор ОФ «Добровольное общество «Милосердие» Аружан Саин.

Внедрение программы проблему полностью не решит. Нужно ввести контроль, за исполнением. Сейчас за это не отвечает ни одна госструктура. В США же такая ответственность возложена на соцработников.