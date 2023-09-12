Как развивается эстетическая гимнастика в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для Казахстана эстетическая групповая гимнастика - относительно новый вид спорта. В нашей стране он стал развиваться с 2018 года. И на сегодня этим видом спорта занимаются более 1500 гимнасток. Об этом рассказала глава Казахстанской федерации эстетической групповой гимнастики Мадина Бектурганова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам главы федерации, из 1500 спортсменок, занимающихся эстетической групповой гимнастикой в Казахстане, в состав национальной сборной команды по этому виду спорта входят 173 гимнастки.

«Подготовку спортсменов осуществляют 86 тренеров и хореографов по эстетической групповой гимнастике, из них 15 тренеров высшего уровня квалификации высшей категории. 154 спортсменам присвоено спортивное звание мастера спорта Республики Казахстан по эстетической групповой гимнастике, 54 – мастера спорта международного класса Республики Казахстан по эстетической групповой гимнастике», - рассказала Мадина Бектурганова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Кроме того, казахстанская федерация подготовила 25 спортивных судей по данному виду спорта, из них пятеро имеют международную категорию.

«В состав федерации входят 13 аккредитованных местных спортивных федераций по эстетической групповой гимнастике: Актюбинская, Атырауская, Абайская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская областные федерации, города Алматы, Шымкент и Астана, а также 9 филиалов: в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Мангистауской, Павлодарской областях и в Астане», - проинформировала глава федерации.

Она также сообщила, что с 24 по 26 ноября в Алматы состоятся чемпионат мира, чемпионат мира среди юниоров и IFAGG Trophy 2023 по эстетической групповой гимнастике. Впервые мировое первенство будет проходить в Азии.

В соревнованиях примут участие сильнейшие команды из более чем 15 стран мира. Нашу республику посетят около 1500 спортсменов, тренеров, судей. В рамках соревнований будет разыграно 50 комплектов медалей в длинной и короткой программах, в различных возрастных категориях, а также среди смешанных команд.